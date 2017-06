Schwarzeneggers Klimagipfel in der Hofburg

Arnold Schwarzeneggers Klimaschutzinitiative R20 hält erstmals einen „Austrian World Summit“ in der Wiener Hofburg ab. Im Mittelpunkt sollen Best-Practice-Beispiele stehen. Rund um die Hofburg gibt es erhöhte Sicherheitsvorkehrungen.

Die Initiative R20 Regions of Climate Action, 2011 von Arnold Schwarzenegger in Kooperation mit den Vereinten Nationen gegründet, will mit lokalen und regionalen Ansätzen dabei helfen, globale Ziele zum Klimaschutz und zur Förderung einer Grünen Wirtschaft zu erreichen. Ziel von R20 ist es, Staaten, Regionen und Initiativen zu unterstützen, ihre Projekte zum Klimaschutz umzusetzen.

APA/Bundesheer/Peter Lechner

„Österreich-Gipfel“ soll Fortschritte zeigen

Jetzt gibt es erstmals einen „Austrian Summit“ in Wien. Hier sollen bereits umgesetzte Erfolge im Vordergrund stehen. R20 unterstützt beispielsweise die Mülltrennung in Haushalten in Algerien oder errichtet Solar- und Windkraftwerke in Südafrika oder China. Schon in den vergangenen Jahren hat die Organisation Wien als Konferenzort gewählt - mehr dazu in Schwarzenegger-Organisation tagt in Wien.

Jährlich sollen nun die erzielten Fortschritte bei weiteren „Austrian World Summits“ vorgestellt werden. „Für die Region Österreich soll der Gipfel eine Win-Win-Situation darstellen“, sagte Mitinitiatorin Monika Langthaler über den gemeinsam mit Schwarzenegger ausgewählten Tagungsort. Gerade im kommenden Jahr - vor der EU-Präsidentschaft Österreichs ab 1. Juli - werde der Konferenz eine besondere Bedeutung zukommen.

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen rund um Hofburg

Zur Konferenz werden zahlreiche nationale wie internationale Politiker und Experten erwartet, darunter u. a. der ehemalige französische Außenminister Laurent Fabius, die stellvertretende UN-Generalsekretärin Amina Mohammed und UNIDO-Generaldirektor Li Yong. Auch Schwarzenegger wird unter den Eröffnungsrednern des Gipfels sein. Unterstützung erhält die Veranstaltung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der auch den Ehrenschutz übernommen hat. Sprechen wird unter anderem auch Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ).

Deshalb gibt es auch umfassende Sicherheitsvorkehrungen: Die Anfahrtswege zum Veranstaltungsort werden von der Polizei freigehalten, zudem wird es lokale Absperrungen geben. „Darüber hinaus wird es Durchsuchungen vor, während und nach der Veranstaltung geben - da sind auch Sprengstoffhunde im Einsatz“, erklärte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Polizeibeamte werden sowohl in Zivil als auch in Uniform unterwegs sein. Zusätzlich sind Beamte des Verfassungsschutzes im Einsatz.

