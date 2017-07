Anzeigen wegen Drogen stark angestiegen

Um 14 Prozent sind die Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz im Vorjahr angestiegen. Das zeigt der Jahresbericht zur Suchtmittel-Kriminalität des Bundeskriminalamts. Grund dafür dürfte wohl eine Gesetzesänderung sein.

Laut dem Bericht beschlagnahmte die Polizei im Vorjahr rund 357 Kilogramm Cannabis und 19 Kilogramm Heroin. Bei beiden Drogen etwas weniger als 2015. Die Menge an beschlagnahmten Kokain nahm mit 40 Kilogramm ebenso zu wie die Mengen an Exstacy-Tabletten, Amphetaminen und Meta-Amphetaminen.

ORF

Daraus resultierten 12.390 Anzeigen wegen Drogendelikten in Wien. Im Jahr davor waren es bedeutend weniger, nämlich nur 10.892. Dass die Zahl der Anzeigen gestiegen ist, führen die Behörden auf eine Gesetzesänderung zurück, die der Polizei das Vorgehen gegen Dealer erleichtert - mehr dazu in Verschärftes Gesetz: Weniger Dealer in U6.

Drogenhandel verlagert sich ins Darknet

Aus dem Jahresbericht herauslesen lässt sich auch der Trend, dass sich die Drogenkriminalität immer mehr ins Internet verlagert. Vor allem im Darknet, einem nur schwer zugänglichen Bereich des Internets, nimmt diese Form der Kriminalität zu. Per Internet bestellt werden die Drogen dann von der Post direkt in die Wohnung geliefert - wohl eine neue Herausforderung für die Polizei im Kampf gegen den Drogenhandel.

Gesetzesnovelle wirkt sich spürbar aus

Rund 700 Mal sollen drei Männer auf der Donauinsel Drogen verkauft haben. Die Polizei hat die Männer lange observiert und schlussendlich festgenommen. Sie bestreiten die Vorwürfe, obwohl die Beweislast erdrückend ist - mehr dazu in Polizei schnappt mutmaßliche Dealer.

Ein Beleg dafür, dass die Novelle des Suchtmittelgesetzes wirkt,ist der Anstieg der Anzeigen wegen Drogendelikten. Aber auch die Zahl der Verurteilungen ist gestiegen - mehr als 100 Drogendealer in Haft. 2016 wurde das öffentliche Dealen unter Strafe gestellt. Seither wurden 600 mutmaßliche Suchtgifthändler festgenommen. Durch die Kontrollen ist auch die Drogenszene von den Hotspots weitgehend verschwunden - mehr dazu in 600 Festnahmen bei Drogen-Hotspots.

Links: