Wiener knackte Lotto-Jackpot in letzter Sekunde

Wenige Minuten vor Annahmeschluss hat ein Wiener am Mittwochabend seinen Lottoschein abgegeben - eineinhalb Stunden später war er Millionär. Er knackte allein den Fünffachjackpot mit knapp 8,4 Millionen Euro.

14, 16, 19, 22, 39 und 41 - diese sechs Zahlen bescherten dem Wiener Lottospieler den Gewinn von insgesamt 8.363.617,60 Euro. Der Mann hat um 18.25 Uhr noch schnell mehrere sogenannte Quicktipps abgegeben - die Zahlen wurden also von einem Zufallsgenerator ausgewählt. Der dritte von insgesamt fünf Tipps hatte die sechs Richtigen.

Noch am selben Abend hat sich der Gewinner im Kunden-Servicecenter der Österreichischen Lotterien gemeldet und sich seinen Gewinn bestätigen lassen. Er wird die Hilfe des Großgewinnerbetreuers in Anspruch nehmen.

Sechsthöchster Gewinn der Geschichte

Laut den Österreichischen Lotterien ist der Wiener der 910. Millionär in deren Geschichte. Das Knacken des insgesamt 13. Fünffachjackpots bedeutet den sechsthöchsten Gewinn - insgesamt lagen diesmal rund 8,8 Millionen Euro im Topf.

Neben dem Wiener tippten sechs Spielteilnehmer einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen je rund 51.400 Euro. Zwei Steirer, ein Wiener, ein Oberösterreicher und ein win2day-User waren dabei jeweils per Normalschein erfolgreich, gaben die Lotterien bekannt. Beim neuen LottoPlus gab es am Mittwoch neuerlich einen Sechser. Auch hier war ein Spielteilnehmer aus Wien mit einem Quicktipp erfolgreich. Sein Sologewinn schlägt sich mit mehr als 701.000 Euro zu Buche.

30-Jahr-Jubiläum im Vorjahr

Im Vorjahr feierte das Lottospiel in Österreich seinen 30. Geburtstag. Weil die Österreicherinnen und Österreicher in Deutschland und der Schweiz an der Finanz vorbei getippt haben, wurde es 1986 auch in Österreich eingeführt - mehr dazu in 30 Jahre Lotto „6 aus 45“.

Die Wahrscheinlichkeit für einen Lottosechser liegt in Österreich laut Finanzvorständin Bettina Glatz-Kremsner bei 1 zu 8 Millionen. Dennoch spielen die Österreicher gerne. Pro Jahr werden in Österreich derzeit 840 Millionen Tipps gespielt und 67 Millionen Lose verkauft. Den höchsten Lottosechser erzielte im August 2015 ein Wiener nach einem Fünffachjackpot mit 9,6 Mio. Euro - mehr dazu in Wiener tippte Rekordsechser (wien.ORF.at).

Link: