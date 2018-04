Baustart für Schönbrunn-Parkplatz im Frühjahr

Letzte Details sind noch zu klären gewesen, deswegen ist aus dem für Februar geplanten Baustart für den Busparkplatz vor dem Schloß Schönbrunn nichts geworden. Jetzt sind alle Bewilligungen da, die Ausschreibung läuft.

Der Busparkplatz beim Schloß Schönbrunn soll schon bald gebaut werden. Seit kurzem gibt es die letzten Bewilligungen - im Vorjahr hieß es, dass noch der Baubewilligungsbescheid fehlt - jetzt kann das Projekt ausgeschrieben werden. Sobald die Ausschreibung beendet ist, soll das Bauvorhaben starten, heißt es von der Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. (SKB).

APA/SKB

Von Verschiebungen geprägt

Geplant ist dann in einer ersten Bauphase die Errichtung eines Busterminals samt Busstellplätzen. Dabei soll Platz für 52 Busse geschaffen werden. In der zweiten Bauphase, die voraussichtlich in einem Jahr startet, werden 240 Pkw-Stellplätze errichtet. Laut SKB hätte man noch an der Attraktivierung des Schloßzugangs gearbeitet. Es soll etwa keinen Parkstreifen mehr direkt beim Schloß geben.

Das Projekt war bisher ja eher von Verschiebungen geprägt. Die Begrünung eines Daches, der Status als Weltkulturerbe und Proteste aus dem Bezirk - all das hat den ursprünglichen Baustart 2016 verzögert. Das dürfte jetzt aber alles aus der Welt geschaffen sein. Budgetiert sind für das Bauvorhaben knapp fünf Millionen Euro - mehr dazu in Schönbrunn-Parkplatz: Baustart erst im Februar und in Schönbrunn-Parkplatz verzögert sich weiter.

Planung läuft seit 2013

Seit 2013 gibt es den Plan, beim Schloß Schönbrunn einen Busparkplatz zu errichten. Früher befand sich dort ein Sportzentrum - mehr dazu in Parkplatz statt Sportzentrum vor Schönbrunn. Zwei Jahre später wurden dann die Pläne präsentiert, die einen „grünen“ Parkplatz vorsahen, mit zahlreichen neuen Bäumen und einer Photovoltaikanlage - mehr dazu in „Grüner“ Parkplatz für Schönbrunn.

