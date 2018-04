„Wiener Rollergeschichte“ bei Auktion

Im Dorotheum-Fahrzeugzentrum werden am Freitag rund hundert historische Motorroller versteigert. Unter den Exponaten aus einer Sammlung sind das älteste Lambretta-Modell und „ein Stück Wiener Rollergeschichte“.

„Ein Stück Wiener Rollergeschichte“ nennt Wolfgang Humer vom Dorotheum gegenüber „Wien heute“ ein Modell, das von Otto Kauba entwickelt wurde: „Er war Chefkonstrukteur der Firma Lohner und hat sich dann selbständig gemacht. Man weiß nicht genau, wie viele gebaut wurden, aber es war maximal eine dreistellige Stückzahl. Wir haben hier eigentlich ein Museumsstück, das heute wenige Menschen kennen, das macht es umso spannender.“

Eigenes Haus für Sammlung

Versteigert wird bei der Auktion die Sammlung eines Wieners, die ursprünglich zu einem Museum werden sollte. „Die Sammlung hatte vor rund 30 Jahren mit einem Roller begonnen, der Besitzer hatte sich mit dem Generalimporteur von Lambretta in Wien angefreundet“, erklärte Humer, „nach seiner Pensionierung ist der Generalimporteur leider bald verstorben, der Besitzer der Sammlung hat unglaublich viele Ersatzteile übernommen, die teilweise originalverpackt sind.“

Die Auktion findet am Freitag, 6. April, im Dorotheum-Fahrzeugzentrum Vösendorf statt, die Besichtigung ist ab Dienstag, 3. April, möglich.

Für die Sammlung hat der Wiener in Neusiedl am See ein eigenes Haus gebaut. Für die Auktion haben die Mitarbeiter des Dorotheums das Haus geräumt, berichtete Humer: „Vom Keller bis zum Dachboden war das Haus mit Rollern vollgeräumt. Wir sind am Dachboden auf allen vieren zu den Teilen hingekrochen, um sie herauszuholen.“

Ältestes Lambretta-Modell

Unter den Exponaten ist auch das älteste Modell, das Lambretta hergestellt hat. „Natürlich superselten, und das besondere an diesem Stück ist: Es ist neu nach Österreich geliefert worden, wir haben die Originalpapiere aus dem Jahr 1948“, so Humer.

Für Humer ist vor allem die Bandbreite bei dieser Auktion spannend: „Es ist von jedem Zustand etwas dabei - vom ganz original unrestaurierten Roller bis hin zum fertig restaurierten Roller. Damit ist auch bei der Auktion für jeden etwas dabei. Der Umfang ist schon sehr eindrucksvoll und auch dass sehr seltene Einzelstücke dabei sind, macht die Sammlung besonders.“

