Haus des Meeres feiert 60-Jahr-Jubiläum

Exotische Meeresfische, Korallenriffe, Haie und das mitten in der Stadt. Im „Haus des Meeres“ können die Wienerinnen und Wiener in fremde Tier- und Pflanzenwelten eintauchen. Nun feiert der Zoo Geburtstag.

Vom 100-Liter-Becken bis hin zum Atlantiktunnel: Dazwischen spannen sich 60 Jahre Geschichte des Haus des Meeres auf. Am 7. Juni 1958 wurde die erste Meerwasserausstellung im Flakturm im Esterhazypark eröffnet. In 20 Becken konnten die Besucher erstmals lebende Meerestiere mitten in der Stadt sehen.

Haus des Meeres

Doch auch durch Turbulenzen musste der Wiener Zoo durchtauchen. 1965 drohte dem „Haus des Meeres“ wegen ausbleibender Besucher und Schulden bereits die Schließung. Doch Emmerich Schlosser konnte mithilfe seiner Schnecken- und Muschelsammlung den Zoo ausbauen und die Pleite verhindern.

60 Jahre und kein bisschen leise

Mit einer Gruppe von Helfern wurde der Neustart eingeleitet und in den folgenden Jahren und Jahrzehnten wurden Piranhas, Haie und zahlreiche weitere exotische Tierarten angesiedelt. Seit dem Jahr 2000 kann man mit dem Tropenhaus die Natur des Regenwalds hautnah vor Ort erleben.

zurück von weiter

Bis heute haben so über 10.000 Tiere ein neues Zuhause im Wiener Zoo gefunden und das „Haus des Meeres“ wächst stetig weiter. Längst hat sich das „Haus des Meeres“ als touristischer Hotspot etabliert. 2016 wurde der Atlantiktunnel eröffnet. Die Besucher können in einer begehbaren Glasröhre den Lebensraum der Fische aus der Unterwasserperspektive erleben.

Doch das „Haus des Meeres“ arbeitet bereits an der nächsten Erweiterung. Bis 2020 wird in einem Zubau mehr Platz für Tiere und zusätzliche Lifte geschaffen. Zudem wird dem Flakturm ein Solardach aufgesetzt, das Strom für den Zoo erzeugen wird. Die Bauarbeiten laufen bereits - mehr dazu in Ausbau von Haus des Meeres startet.

Link: