Radarstation zeigt „Bombardement“ aus dem All

Anlässlich des heute stattfindenden „Asteroid Day“ eröffnet das Naturhistorische Museum (NHM) eine Meteor-Radarstation. Diese macht Sternschnuppen für die Besucherinnen und Besucher tagsüber sicht- und hörbar.

Tag für Tag stürzen rund 100 Tonnen extraterrestrisches Material auf die Erde - der Großteil davon in Form von kosmischem Staub. Beim Eintritt größerer Objekte in die Atmosphäre werden die Luftmoleküle rund um die Objekte durch die Erhitzung ionisiert und es entsteht in Höhen zwischen 120 und 80 Kilometern ein Plasmakanal entlang der Flugbahn. Dieser ist nachts als Sternschnuppe sichtbar.

Erde steht unter „Dauerbeschuss“

Doch der Plasmakanal reflektiert auch Radarwellen. Diese werden über eine Empfängerantenne auf dem Dach des Naturhistorische Museums erfasst. So können die Objekte in einer Meteor-Radarstation akustisch und visuell verfolgt werden.

„Asteroid Day 2018“ Naturhistorische Museum (NHM(, Samstag, 30. Juni, 14.00 Uhr, Eröffnung der neuen Meteor-Radarstation

„In Saal 5 haben unsere Besucherinnen und Besucher damit die Möglichkeit, das Dauer-Bombardement, unter dem die Erde steht, sehen und hören zu können,“ erklärt NHM-Generaldirektor Christian Köberl. Die Eröffnung der Meteor-Radarstation findet anlässlich des internationalen „Asteroid Day“ statt. An diesem Tag soll auf die Gefahren aus dem Weltall und auf die Bedeutung von Asteroiden aufmerksam gemacht werden.

NHM Wien, Alice Schumacher

Größte Meteoritenschau der Welt

Mit über 1.000 Meteoriten beherbergt der Meteroitensaal im NHM die größte Meteoritenschau der Welt. Medienstationen und Animationen erklären unter anderem, woher Meteroiten kommen und woraus sie bestehen. Der Ischgl-Meteorit, einer der wenigen in Österreich gefundenen Himmelskörper, ist ebenso ausgestellt, wie ein rund 83 Gramm schwerer Mondstein und Bodenproben vom Mond.

Zudem können Besucherinnen und Besucher des NHM noch bis 12. September bei der Ausstellung „Kometen. Die Mission Rosetta“ alles Wissenswerte der Forschungsmission zum Kometen „Tschuri“ sehen. Darunter ist auch eine Nachbildung des Himmelskörpers im Maßstab 1:1.000 - mehr dazu in Museum zeigt meterhohen Kometen-Nachbau

